La direcció nacional de Ciutadans ha acusat aquest dimarts obertament a Podem de "retallar d'arrel" les opcions d'Inés Acostades d'encapçalar un govern constitucionalista a la Generalitat de Catalunya al posar-se del costat dels separatistes.

ho ha dit en roda de premsa al Congrés dels Diputats el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, donant per fet més que "no està a l'escenari" optar a una investidura "si és segur que serà rebutjada", com ho serà a la vista de l'actitud de Podem, que "mai falla, sempre està amb els separatistes".

Després que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, emplacés a Acostades a liderar converses com a guanyadora de les eleccions i denunciés que ni tan sols ha cridat a Miquel Iceta, Villegas va respondre que "no hi ha converses" amb ningú perquè "no estem en aquesta circumstància".

Sí n'hi ha hagut, ha precisat, per a la composició de la Mesa del Parlament, que s'ha de constituir el proper dimecres 17, i per a la Presidència Ciutadans presentarà a José María Espejo. De fet, ha subratllat, els socialistes ja han anunciat el seu suport.

Villegas ha insistit que el Reglament del Parlament de Catalunya no permet una sessió d'investidura amb un candidat compareixent "per plasma", de manera que no creuen càpiga "cap interpretació" perquè Carles Puigdemont pugui optar-hi des de fora d'Espanya.

En tot cas, si la Mesa triada fes una interpretació "esbiaixada" del Reglament Ciutadans presentaria els recursos necessaris per evitar que es "atropelli" els drets dels diputats.