H & M ha apagat el foc generat després de l'última polèmica relacionada amb el racisme que ha tingut lloc a les xarxes socials. La firma de moda, que ha emès un comunicat demanant disculpes per si la imatge en qüestió havia generat ofensa, ha retirat el producte del seu catàleg digital, així com la imatge.

El missatge de una peça pot ser totalment inofensiu, però convertir-se en polèmic segons la persona que la porti posada. L'onada de crítiques que ha rebut la marca van arribar per promocionar a la seva pàgina web de venda online una dessuadora de color verd en la qual es llegeix en majúscules 'the Coolest monkey in the jungle' (traduït al castellà 'el mico més xulo de la jungla ').

Aquesta és la imatge en qüestió, que ha portat a l'entitat a haver de disculpar-se públicament davant els seus milers de seguidors:

Així s'ha disculpat l'entitat sueca a Twitter:

Traduït al castellà, queda:

" Entenem que moltes persones hagin pogut sentir-se ofeses per la dessuadora que presentava el nen. Nosaltres , Que treballem en Hym, només podem estar d'acord. Sentim molt que la foto hagi estat presa i que també hagi estat impresa. No només hem tret la imatge dels nostres canals digitals, sinó també el producte en si dels nostres serveis. És obvi que les nostres rutines no han estat seguides amb propietat. Sense cap dubte. Investigarem perquè s'han donat aquests successos i treballarem perquè no es repeteixin "