Rodrigo Rato, exvicepresident econòmic del Govern, expresident de Bankia i exdirector gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), va suggerir aquest dimarts que el 'rescat' de Bankia va ser una decisió política en la qual el Govern de Mariano Rajoy va deixar al marge al Banc d'Espanya i que va beneficiar als seus competidors en el sector financer.

a la comissió d'investigació del Congrés dels Diputats sobre la crisi financera, Rato ha assenyalat que el procés es va dur a terme "excloent-ne el Banc d'Espanya, que és el que per llei ha de decidir sobre els bancs ".

A més, ha explicat que" hi ha una llei d'independència del Banc d'Espanya que no sé com es compagina "amb la intervenció de una entitat i la injecció de 19.000 milions d'euros en la mateixa. "¿Politització? No sé com dirà vostè a això", va dir Rato.

D'altra banda, va fer referència a reunions amb el ministre d'Economia, Luis de Guindos, al març, abril i maig de 2012 a les que aquest "es va recolzar en els principals competidors de Bankia, als quals va arribar a encarregar realitzar previsions de provisions necessàries per a Bankia". "En cap d'aquelles tres reunions va estar present el Banc d'Espanya; crec que l'hi van ocultar", ha apuntat.

Segons Rato, "aquests mateixos competidors van ser sens dubte els grans receptors de dipòsits sortints de Bankia durant el estiu de 2012, arran de la seva nacionalització ".