Després de les festes nadalenques, comencen a arribar les primeres factures de les despeses extres realitzades aquests dies: regals, menjar, roba, etcètera. Un desemborsament que sol anar acompanyat de compromisos financers que posen a prova els estalvis dels espanyols. De fet, segons l'Informe Europeu de Pagaments de Consumidors, elaborat per l'organització combinada de Intrum Justitia i Lindorff , el 34% dels espanyols afirma que gener és el mes més complicat des del punt de vista financer .

Aquesta xifra situa Espanya en sisena posició com un dels 24 països europeus enquestats els ciutadans afronten amb més dificultat l'inici de l'any, superant la mitjana europea en quatre punts percentuals (30%). D'aquesta manera, el nostre país entra en el top ten dels països europeus amb més problemes per iniciar el nou any.

Tan sols Hongria (47%), Irlanda (47%), Romania (43%) , Grècia (36%) i Lituània (35%) es col·loquen per davant d'Espanya en aquest aspecte. Alemanya se situa en la mateixa posició que Espanya, mentre que Eslovàquia (33%), Regne Unit (32%) i Polònia (32%) completen les deu primeres posicions d'aquest rànquing. Per la seva banda, Països Baixos (21%) i Estònia (19%) són els països que menys dificultats presenten per fer front al primer mes de l'any.

Si fem l'anàlisi per sexe, un terç de les dones europees enquestades afronten amb dificultats aquests primers dies de l'any. Una xifra que augmenta fins al 36% en el cas de les dones espanyoles, mentre que, en el cas dels homes, disminueix al 32%.

Els experts de Intrum Justitia i Lindorff, encarregats d'elaborar aquest estudi, s'han analitzat l'impacte que té el Nadal sobre la situació financera en els mesos posteriors. Apunten a que una bona planificació és imprescindible per superar la temuda costa de gener.

Aquests són els consells per fer front a la "temuda costa de gener":

tot plasmat, tot controlat: Començar el nou any amb bon peu passa per elaborar un pressupost en el qual es detallin els ingressos i les despeses que s'hauran d'afrontar en els propers mesos, per ordre de prioritat. Actualment existeixen aplicacions que permeten conèixer d'una ullada quines partides són les que representen les majors fugues de diners i fan que aquesta tasca comptable pugui arribar a ser fins i tot divertida.

Liquidar deutes, no contreure-: < / b> Els regals, sopars i excessos propis del mes de desembre porten a molts consumidors a superar el límit de la targeta de crèdit. Concretament, el 22% dels espanyols ho afirma. Les compres a terminis o cadenes de préstecs sense control solen ser un mal aliat per suportar el nou any, per la qual cosa s'aconsella saber amb exactitud els terminis de devolució de cada un d'ells.

Controlar les targetes de crèdit: Disposar d'una targeta de crèdit per fer front a les emergències és una bona opció de cara als imprevistos que poden sorgir. No obstant això, s'han d'utilitzar de forma responsable i sent conscients dels terminis de devolució que caldrà afrontar posteriorment.

Implicar tota la família: Marca objectius perquè tota la família estigui involucrada en aquest tema pot ser una gran solució per a generar hàbits de consum saludables i desenvolupar estratègies d'estalvi conjuntes, especialment entre els joves, ja que el 41% dels que tenen entre 25 i 34 anys sostenen que gener és el mes més complicat , financerament parlant.