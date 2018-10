Espanya es troba entre els països d'Europa amb més atur, en registrar una taxa d'atur del 16,7% al mes de novembre, segons les dades publicades aquest dimarts per l'oficina d'estadística europea Eurostat.

Segons les dades publicades, Espanya és el segon país amb més atur d'Europa, a falta de l'actualització de la dada de Grècia, que al mes de setembre va registrar una taxa d'atur del 20,5%.

no obstant això, Espanya ha reduït la desocupació en 1,9 punts en l'últim any, des del 18,7% al mes de novembre de 2016. Aquest percentatge suposa que 3.814.000 espanyols no tenen un lloc de treball, una xifra que s'ha reduït en 431.000 persones en l'últim any.

en la banda oposada, amb els percentatges més baixos d'atur es van situar al novembre la República Txeca (2,5%), Alemanya (3 , 6%) i Malta (3,6%). Mentrestant, al conjunt de la UE-28 la taxa d'atur es va situar en el 7,3%, un punt percentual menys respecte a novembre de 2016 (8,3%), ia la zona euro en el 8,7 %, un punt i una dècima menys que l'any passat (9,8%).

Pel que fa a la desocupació juvenil, Espanya ocupa el segon lloc amb una taxa del 37,9% al novembre de aquest any, davant el 42,7% en el mateix mes de 2016, només per darrere de Grècia, amb un 39,5% al ??setembre, a falta d'actualitzar la seva dada. A la UE-28 l'atur juvenil es va situar al novembre en el 16,2% (18,2% el 2016), ia la zona euro en el 18,2% (20,5% el 2016).