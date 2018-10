La direcció nacional de Ciutadans considera "congelat" l'acord amb el Govern sobre els pressupostos generals de l'Estat fins que l'exalcaldessa de Cartagena Pilar Barreiro dimiteixi com a senadora del PP per la seva imputació en el 'cas Púnica'.

en roda de premsa al Congrés dels Diputats, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha subratllat que el president del Govern, Mariano Rajoy, es va comprometre en l'acord d'investidura a apartar dels seus càrrecs als imputats per corrupció, i Barreiro ha estat cridada pel Tribunal Suprem a declarar com investigada en relació a aquesta trama.

per tant, va concloure, si Rajoy és "una persona de paraula ha de apartar" del seu escó al Senat, i mentre no ho faci tot acord amb Ciutadans queda "congelat", el primer d'ells el relacionat amb els Pressupostos, perquè "no ens fiem d'algú que no compleix amb els seus pactes".

Ciutadans considera "una cortina de fum" la resposta del PP sobre les "excepcions" que el Tribunal de Comptes ha fet de la fiscalització dels seus comptes, i acusa el partit liderat per Rajoy de voler "barrejar" coses per confondre l'opinió pública.

La realitat , ha afegit, és que Rajoy va estar "setmanes arrossegant els peus" quan Ciutadans va condicionar la investidura a Múrcia al relleu del candidat del PP, imputat en un cas de corrupció, i ara té l'oportunitat de no donar "l'espectacle" d'intentar "defensar l'indefensable "en el cas de Barreiro.