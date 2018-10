Després de la tempesta ??b> ve la calma, i ara, amb aquesta tranquil·litat d'haver arribat a la destinació, els afectats per la nevada que va paralitzar el trànsit a la AP6 a l'altura de Segòvia es pregunten a qui reclamar i el què .

En aquest sentit, la primera recomanació exposada per Legálitas seria esperar uns dies, ja que Foment ha obert un expedient a la concessionària de l'autopista ??b> ( Iberpistas ) perquè els informi del que ha passat. Estudiat aquest informe per les autoritats es podrà tenir una idea més clara sobre a qui reclamar , en funció de la responsabilitat que es derivi. Fins llavors, serà recomanable intentar provar la nostra presència i els danys ocasionats mitjançant tiquets, fotos, factures i tot el que es pugui aportar.

En qualsevol cas, si es vol iniciar ja una reclamació, des Legálitas recomanen el següent:

A qui reclamar i de quina manera?

l'aconsellable serà presentar un escrit i iniciar una doble via: per via administrativa mitjançant una reclamació patrimonial; i per via civil enfront de l'empresa concessionària ( Iberpistas ) mitjançant una reclamació civil a via extrajudicial .

Seran els tribunals els que marquin l'esdevenir dels esdeveniments i derivin les responsabilitats oportunes. Les dues vies són gratuïtes en el seu inici , però, la via civil si la nostra carta de reclamació no és atesa no té més alternativa que la presentació d'una demanda al Jutjat si persistim en la nostra reclamació i, depenent de l'import reclamat, hauríem o no afrontar el cost d'advocat i procurador .

Per via administrativa , cal reclamar i posteriorment interposar recurs si la nostra reclamació inicial no és atesa. En cas de desestimació podria acabar a la via judicial contenciosa administrativa. D'altra banda, és possible que la mateixa Administració derivi la mateixa a la concessionària de l'autopista i sigui per tant qui, per via civil, rebi finalment totes les reclamacions.

Què reclamar?

els mateixos afectats seran els que hagin de acreditar els danys i quantificar a l'hora de demanar < / span> una compensació pel que ha passat , d'aquí la importància de guardar factures o comprovants, inclòs el rebut del peatge utilitzat si és que es va arribar a abonar. La reclamació es farà per danys, materials i morals, sent aquests últims els més difícils de quantificar i provar. Podrem sol·licitar compensació per tots els danys demostrables que hàgim patit com a conseqüència del problema: pèrdua d'un vol o un tren, nit d'hotel que van haver de pagar aquells que es van quedar atrapats, consum extra de gasolina , etcètera. Els afectats tenen el termini d'un any per poder iniciar la seva reclamació.

Precedents

Tot i que els danys morals són més difícils de quantificar, ha un precedent el 2004 , al que un jutge va donar la raó a un conductor que es va quedar atrapat per una nevada a l'autopista AP 1. En aquest cas, la Audiència Provincial de Burgos va indemnitzar l'afectat amb 150 & euro; a causa de les molèsties que a aquest li va causar quedar atrapat durant nombroses hores en aquesta carretera .