Un total de 47 persones van perdre la vida a les carreteres espanyoles durant l'operació especial de Nadal posada en marxa per la Direcció General de Trànsit (DGT), que va abastar des de les 15.00 hores del divendres 22 de desembre fins a les 24.00 hores del diumenge 7 de gener.

Fonts de la DGT van facilitar aquest dimarts a Servimedia el balanç definitiu del dispositiu nadalenc a les vies interurbanes i amb dades a 24 hores dels accidents. En aquest període festiu es van produir 43 sinistres mortals, en què van morir 47 persones.

Això suposa sengles repunts del 30,3% en accidents mortals i del 34,3% al morts respecte al període nadalenc 2016- 17, quan hi va haver 33 sinistres letals i 35 morts.

en el nadal de 2015-16 també es van comptabilitzar 35 morts a les carreteres, xifra que es manté com la més baixa des que en les de 1988-89 comencés a registrar la sinistralitat d'aquestes dates festives. I les de 2014-15 van acabar amb 52 víctimes mortals, de manera que les de 2017-18 van ser les més tràgiques de l'últim trienni.

Trànsit va preveure que durant el Nadal es produirien 17 milions de desplaçaments per carretera, el que suposa un 2% més que en l'anterior període festiu, i va posar en marxa mesures com intensificar la vigilància a les carreteres convencionals (sobretot els trams perillosos) i més controls d'alcohol i altres drogues en qualsevol tipus de via ja qualsevol hora.

la DGT ha invertit 6,7 milions d'euros en la compra de 156 noves furgonetes transformades i habilitades per a realitzar proves d'alcohol i drogues, que es van incrementar durant el Nadal. Aquests vehicles se sumen als 40 que operen des de principis d'estiu. També ha adquirit 746 etilòmetres, 500 lectors de drogues, així com 23.400 'kits' multidroga, per al que ha gastat 7,7 milions d'euros.

CAOS A L'AP-6

l'últim dispositiu nadalenc va coincidir amb un intens temporal de neu que va deixar atrapats en els seus vehicles a milers de persones durant diverses hores a l'AP-6, el que va suscitar les crítiques de l'oposició mentre el Govern inicialment va culpar d'aquesta situació tant als conductors com a l'empresa concessionària de la via (Iberpistas), a la qual el Ministeri de Foment ha obert un expedient informatiu.

el col·lapse de l'AP-6 serà explicat en Congrés dels Diputats pels ministres de Foment (Íñigo de la Serna) i de l'Interior (Juan Ignacio Zoido), així com pel director general de Trànsit (Gregorio Serrano), que han sol·licitat comperecer a petició pròpia a la cambra baixa.

El Comitè Estatal de Coordinació (CECO) sobre Vialitat Hivernal va proposar aquest dilluns p er la tarda flexibilitzar l'activació de la Unitat Militar d'Emergències (UME) en casos d'bloquejos de carreteres per un temporal, de manera que, a més de les comunitats autònomes, delegacions i subdelegacions del Govern, la pugui sol·licitar la Unitat de Valoració de Riscos , integrada per la Direcció General de Protecció Civil, la DGT i l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Aquest dimecres es reunirà el Comitè de Seguretat Viària per analitzar el que ha passat el cap de setmana i estudiar els possibles errors que es van produir per tal d'evitar que aquestes situacions es reprodueixin en el futur. Les conclusions d'aquest estudi s'elevaran a Foment.