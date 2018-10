El portaveu del PP al Congrés dels Diputats , Rafael Hernando , va mostrar aquest dimarts la disposició del seu partit a donar suport a la investidura de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Acostades , encara que li va exigir que " assumeixi la seva responsabilitat " com vencedora dels comicis del 21-d .

en una entrevista a TVE recollida per Servimedia , ha subratllat que els resultats d'aquests comicis obren la porta a la possibilitat de " canviar el sistema de fronts "existent en Catalunya . No obstant això, va deixar clar que perquè aquesta possibilitat es concreti cal que Acostades "es mogui", que "faci alguna cosa".

Això li va servir per dissertar sobre el fet que encara que Acostades "no s'ho cregui" ha guanyat les eleccions, el que l'obliga a " exercir el seu lideratge " i parlar amb la resta d'actors polítics en Catalunya .

tot i recalcar el comportament erràtic de Acostades , va confirmar que el PP la donarà suport i el va instar a " assumir la seva responsabilitat "com a guanyadora de les eleccions del passat 21 des per evitar que la gent que la va recolzar" se sumi a la frustració ". "El canvi a Catalunya es produirà, però cal prendre la iniciativa ", ha advertit.

D'altra banda, va eludir respondre a si el PP veu en Cs a un competidor que li minvi suports electorals en propers comicis i va destacar que per al seu partit la prioritat passa per consolidar el creixement econòmic i crear ocupació. "Si haguéssim buscat el benefici del PP i no el dels espanyols, no hauríem aplicat el 155 com es va aplicar", ha dit.

Per reforçar el seu argument, va trobar en la figura de Winston Churchill , que "va guanyar una guerra i va perdre unes eleccions", un paral·lelisme amb la situació actual del PP a Catalunya.

Finalment, aventurar que el 'Procés' "ha mort" després que el sistema constitucional hagi demostrat ser el "prou sòlid" perquè "tothom sàpiga què és el que no pot i el que no ha de fer mai més ".

Per aquesta raó, ha comentat que molts dels actors polítics en l'òrbita independentista" no ho seran en un any "a l'haver de donar compte de les seves accions davant els tribunals.