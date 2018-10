El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va deixar clar avui al Fòrum Europa que exigirà, "no hi ha dubte", responsabilitats polítiques pel caos de trànsit durant el temporal de neu del passat cap de setmana.

Ho ha dit durant la seva intervenció al Fòrum Europa, organitzat per Nueva Economía Fórum, en posar aquest caos com a exemple de la situació del Govern, a qui veu amb un projecte "esgotat", dividit internament i en estat "de xoc" per l'ascens de Ciutadans.

l'últim exemple de la seva manera de gestionar "ho hem vist aquest cap de setmana, amb milers de vehicles atrapats a les carreteres pel temporal de neu. el Govern es va limitar a predir el temporal però no a posar els recursos necessaris per evitar-ne les conseqüències ", ha denunciat.

els socialistes han demanat les compareixences al Congrés dels Diputats dels ministres de Foment, Íñigo de la Serna, i del interior, Juan Ignacio Zoido, i d'aquestes explicacions "exigirem us, no hi ha dubte, les responsabilitats polítiques que mereix aquesta situació ".