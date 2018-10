Durant la tarda d'ahir, en Brussel·les , l'expresident de la Generalitat , Carles Puigdemont , acompanyat pels diputats Albert Batet i Quim Torra , va mantenir una reunió amb representants de ANC i Òmnium Cultural en la qual es va tractar de definir la futura Mesa del Parlament , així «com la elecció de la presidència del Parlament i dels membres de la Taula , per garantir la majoria independentista dels òrgans parlamentaris ". Totes les parts van coincidir que la volta a Espanya de l'expresident, s'ha de fer amb" seguretat i garanties "

Després de les eleccions del 21D , Puigdemont i els independentistes van assegurar que s'havia produït una victòria electoral" inequívoca "i que el estat espanyol havia sortit " derrotat ", tal com asseguren des de ' ABC '. Per això, han destacat " la necessitat de retirar el 155 i corregir els seus efectes, alliberar els presos polítics i facilitar el retorn dels exiliats amb seguretat i garanties ".

< p> Per la seva banda, Junts per Catalunya dóna suport a la reelecció de Carme Forcadell repeteixi com a presidenta del Parlament , si ella acceptés, si no, seria ERC qui presentés un candidat diferent , alhora que contempla tenir dos representants a la Mesa, amb la idea que un d'ells sigui Lluís Guinó , segons fonts de la candidatura.