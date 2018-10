El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha assegurat aquest dilluns que la seva formació recorrerà a la Justícia qualsevol modificació o interpretació del Reglament del Parlament que tingui com a fi fer viable una investidura telemàtica de Carles Puigdemont, cosa que suposaria un "absurd, un sense sentit i una barbaritat".

en roda de premsa a la seu nacional del PP després de la reunió del primer Comitè de Direcció de 2018, el 'número tres' de Mariano Rajoy a Gènova va considerar " surrealista "que es pugui arribar a plantejar que el president cessat de la Generalitat sigui investit per via telemàtica.

" és tan surrealista com tot el que s'ha fet darrerament, pretendre fer una investidura telemàtica és un absurd i és riure del conjunt dels ciutadans ", va valorar el coordinador general dels populars, alhora que sentenciat que si Puigdemont no torna a Espanya és perquè" no vol ".

a més, ha remarcat que el Reglament d i la Cambra no permet aquesta possibilitat i ha advertit que si es modifica o interpreta infringint el seu propi articulat, "el PP estarà molt atent" i recorrerà "a on hagi de recórrer" per anul·lar qualsevol decisió que tingui com a objectiu l'incompliment d'aquest text .

INSTA acostades a "MOURE FITXA"

Maíllo va defensar que en aquest moment correspon a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, complir amb "la obligació "de parlar i negociar amb la resta de formacions després d'haver guanyat els comicis autonòmics. "S'ha de moure, ha de moure fitxa!", Va exclamar, i alhora ha celebrat que "sembla que ha començat a rectificar".

Segons la seva opinió, sí que hi ha "possibilitats" que es conformi un Govern constitucionalista, tenint en compte que hi ha 8 diputats "que no se sap si van a assumir la seva acta o no o si van a anar al Parlament perquè estan a la presó o fugats". Per això, ha insistit que "mentre les faig (possibilitats), cal intentar-ho".

A més, ha avisat que seria un "desastre" per a Catalunya i la resta d'Espanya que calgui convocar novament als catalans a les urnes i va recordar que l'article 155 de la Constitució finalitzarà quan es constitueixi un nou Govern. "Si és constitucionalista millor, i es pot ser independentista, però per les vies legals", ha comentat.

"El que sí que sap tothom és que l'Estat en el seu conjunt té capacitat per defensar-se, per defensar l'Estat de Dret i prendre decisions que garanteixin la igualtat de tots els ciutadans ", va dir sobre l'aplicació d'aquest precepte de la Constitució.