La Torre Trump, edifici emblemàtic del barri novaiorquès de Manhattan, ha patit un incendi durant el matí d'aquest dilluns. Segons informen mitjans locals, l'incident no ha registrat ferits.

L'actual president dels Estats Units va utilitzar la torre com a residència fins mudar-se a la Casa Blanca i actualment segueix sent amo de la mateixa. Un dels seus fills, Eric, ha afirmat en xarxes socials que "el Departament de Bombers de Nova York va arribar aquí en qüestió de minuts i va fer un treball increïble. 'Els homes i dones del Departament de Bombers són veritables herois i mereixen el nostre més sincer agraïment i lloança! ".

Developing: Fire at New York City 's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/LBqYMCa1kG

& mdash; CBS News (@CBSNews) 8 gener 2018