El Chapo, més conegut com el 'Chapo Guzmán', està a l'espera d'enfrontar-se a un judici que podria condemnar-de per vida per ser el creador de la primera multinacional de la droga present en molts països de tots els racons del planeta. Es compleixen ja dos anys des que fos extradit als Estats Units al escapar-se en dues ocasions de la presó més segura de Mèxic, de la qual va fugir per un túnel.

Ara el que parla és el seu advocat, Eduardo Balarezo, que denuncia el mal estat físic i psicològic que travessa el que és considerat el gran capo del narcotràfic, acusat de dirigir una organització l'objectiu era introduir de manera il·legal cocaïna als Estats Units, blanquejar diners i ordenar segrestos i assassinats, tal com informa 'el País'.

Segons la defensa el 'Chapo', tot i no estar incapacitat, està "perdent la memòria i s'està tornant paranoic ". A més, assegura que "repeteix molt les coses" i s'oblida de tot de seguida ". Així es justificava:" A vegades parlem una mica i als 15 minuts ja no ho recorda. Afecta a l'hora de treballar ja que tenim un client que no sap dir si alguna cosa va passar i com va passar "va defensar l'advocat que ha defensat a altres narcos com Alfredo Beltrán Leyva.

D'altra banda la defensa, que ha sol·licitat traslladar el judici d'abril a setembre, continua treballant en la defensa d'un judici en el qual no es penedeix de defensar un home acusat d'assassinar a milers de persones, al mateix temps que denuncia les pèssimes condicions en què treballa: "Qualsevol persona té dret de protegir-se. He vist abusos de la fiscalia amb els quals es si un govern juga brut, i no és just que a una persona se li atracada així ".