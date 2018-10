L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat en marxa una acció judicial col·lectiva perquè els usuaris que van patir el col·lapse de carreteres per les nevades puguin rebre una indemnització pels danys soferts.

La OCU va defensar aquest dilluns en un comunicat que els greus perjudicis que van haver de patir els usuaris durant la tarda i nit del dia 6 de gener a l'AP-6 i en altres carreteres espanyoles "tenen responsables directes".

en el cas de l'AP-6, on milers d'usuaris van romandre atrapats durant tota la nit, l'OCU considera que "la responsabilitat és compartida". "En primer lloc, de la concessionària Abertis i, en segon lloc, com subsidiària, el Ministeri de Foment", ha remarcat.

Per a l'OCU, Abertis ha de respondre i indemnitzar els afectats per les conseqüències de la seva "falta de previsió i l'absència de mesures, que va haver de posar en marxa per evitar el desastre, ja que les previsions meteorològiques eren clares per a aquest dia".

en el cas dels conductors afectats en altres carreteres nacionals o sense peatge, sempre que es pugui demostrar, "la reclamació anirà dirigida directament al Ministeri de Foment, principal responsable del manteniment de les carreteres al nostre país", ha informat l'organització.

en aquest cas, els usuaris afectats podran reclamar, a més dels danys materials demostrables, els danys morals, que en la majoria dels casos van ser els més greus per a la major part dels conductors atrapats, i la indemnització podria arribar fins als 1.000 euros per persona.

L'O CU considera important reclamar, "no només perquè els damnificats aconsegueixin una indemnització pels danys soferts, sinó per aconseguir que aquesta situació, que ja s'ha produït en altres ocasions, tingui conseqüències per als responsables i no es torni a produir". < / p>

l'organització recorda que aquesta situació es va produir en anteriors ocasions de manera similar, com l'any 2004 a l'AP-1, on més de 6.000 persones van quedar atrapades en el tram entre Miranda i Pancorbo. Llavors, el Tribunal Suprem va obligar a la concessionària a indemnitzar els conductors que van quedar atrapats en aquesta autovia per considerar-la responsable del que ha passat.

Per tot això, l'OCU ha posat en marxa una acció judicial per als usuaris que van estar atrapats a les carreteres "per culpa de la manca de previsió de l'empresa concessionària i del Ministeri de Foment". A través del seu web, els usuaris rebran tota la informació sobre les accions que OCU va a dur a terme per reclamar en nom de tots els afectats.

L'OCU insisteix que els usuaris afectats podran reclamar, a més dels danys materials demostrables, els danys morals, que en la majoria dels casos van ser els més greus i la indemnització podria arribar als 1.000 euros per persona.