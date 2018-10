La Guàrdia Civil ha trobat en un bosc d'eucaliptus de Argomilla de Cayón (Cantàbria) a un menor de quatre anys que havia estat segrestat pel seu pare, un home de 48 anys d'edat, natural de Portugal i resident a Holanda, que ha estat detingut. A l'arrestat se li imputa el delicte de sostracció d'un menor, en no haver lliurat al seu fill a la mare el passat 3 de gener a Portugal.

Segons ha informat l'Institut Armat, els agents van ser alertats pel servei 112 que una persona de nacionalitat portuguesa que viatjava en un vehicle amb el seu fill es trobava atrapada en una pista forestal de Argomilla de Cayón.

Immediatament van començar les batudes per les muntanyes limítrofs a aquesta població, sent localitzats en una zona boscosa d'eucaliptus, "apartada i inaccessible" per a turismes similars al que viatjaven.

L'home va proporcionar als agents explicacions "incongruents i contradictòries" sobre els motius pels quals estava en aquesta zona amb un menor indocumentat.

la Guàrdia Civil va contactar amb la mare del nen i va corroborar amb l'Oficina de Coordinació de la Gendarmeria Nacional de Portugal que el menor no podia sortir d'aquest país i que la seva progenitora havia interposat 02:00 denúncia s per la no devolució del menor.

Davant d'aquesta situació, es va aturar a l'home i es va procedir al lliurament de l'infant a la mare en les dependències de la Guàrdia Civil a la localitat càntabra de Solars.

en aquesta actuació hi han intervingut agents de la Guàrdia Civil de Solars i la Drassana i les diligències instruïdes, juntament amb el detingut, han estat lliurades al jutjat de Mig Cudeyo.