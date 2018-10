Com pot ser que Twitter no hi hagi bloquejat el compte de Donald Trump si, suposadament, condemna i persegueix tota mostra de violència en els seus missatges? La companyia nord-americana ha explicat a través d'un post al seu bloc -titulat Líders mundials en Twitter- el motiu pel qual no ha vetat al president del Govern dels Estats Units i el seu missatge ha generat polèmica.

Segons la xarxa social de l'ocellet, censurar els missatges d'aquests líders suposaria "ocultar informació important que la gent hauria de veure i debatre" afegint que "Twitter està aquí per servir i ajudar a avançar en la conversa pública global" .

La companyia advoca per posar el tweet en el seu context polític per comprendre el significat i incideix que treballen per fer de la seva xarxa social "millor lloc per veure i discutir lliurement tot el que importa" .

el document, que mostra l'interès de Twitter per aportar a la societat un servei productiu i constructiu, finalitza amb un rotund "creiem que aquesta és la millor manera d'ajudar a la nostra societat a progressar" .