Kit Harington, Jon Neu en Joc de Trons, va ser expulsat d'una taverna de la Tercera Avinguda de Nova York a causa del seu estat d'embriaguesa. Tal com informa ' la Vanguardia ', l'actor va armar enrenou donant cops a la taula i va mantenir converses incòmodes amb els clients del local.

Com es pot apreciar en el vídeo, el famós actor de la sèrie del Gel i del Foc va haver de ser subjectat per dos homes en no poder sostenir-se en peu. L'actor va acceptar la petició dels propietaris del bar a sortir immediatament del recinte, tot i que en tractar de tornar a entrar, va ser agafat i arrossegat fora.

Tot i això, l'endemà no va tenir problemes a presentar- en condicions normals a una gala benèfica que presentava la seva companya a la sèrie Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) i en la nit del cap de setmana a dilluns, a estar a la gala dels Globus d'Or com a representant principal de la saga. A la cerimònia, Joc de Trons va estar nominada a millor sèrie de drama, encara que el premi l'hi va prendre la sèrie The Handmaid 's Tale.