Els treballadors de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas tindran prohibit a partir d'aquest dimarts donar de menjar als animals dins el recinte aeroportuari, ja que aquest dia entra en vigor una esmena amb modificacions a la Normativa de Seguretat en Plataforma. < / p>

El butlletí de seguretat operacional nombre 67 d'Aena a Madrid-Barajas, recollit per Servimedia, indica que aquest 9 de gener entraran en vigor cinc noves normes de seguretat a plataforma, entre elles "la prohibició d'alimentar animals dins del recinte aeroportuari ".

Aena ha assenyalat a Twitter que no es permetrà donar de menjar als animals a la zona de moviment d'aeronaus per" evitar focus d'atracció d'animals, especialment d'aus, pel risc que suposa per a l'aviació, els passatgers i els mateixos animals ".

el sindicat CSIF va criticar aquesta mesura, que suposaria l'obertura d'un expedient disciplinari per al treballador, a l'indicar que AENA hauria de" tenir cura dels animal és que estan o arriben al recinte aeroportuari ".

" Que els animals són un perill i no han d'estar en un recinte aeroportuari no és una cosa que ningú posi en dubte, és un perill per a aeronaus, persones i per suposat per a ells mateixos, però quan aquests animals estan o arriben, no es controlen com devien, no es pot treure una nova Normativa de Seguretat en Plataforma (NSP) que impedeixi alimentar els animals perquè això suposa maltractament animal ", ha indicat el CSIF.

Aquest sindicat ha recalcat que "tindria la seva lògica" que AENA "tragués tots els (animals) possibles i que controli els que hi ha de la millor manera, però el que no pot fer és prohibir alimentar aquests animals perquè aconsegueixen efectes contraris, es mouen per tot el recinte a la recerca de menjar, la qual cosa augmenta els riscos ". "No cuidar-los o impedir que altres ho facin és maltractament animal. A més, aquests treballadors segueixen els protocols de Madrid Salut", ha afegit.