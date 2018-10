El Partit Popular se sotmetrà a la prova més dura des que agafés les regnes de la Moncloa el 2016. La debacle soferta a Catalunya i el triomf electoral de Ciutadans en aquesta comunitat autònoma posa en escac l'acord d'investidura que va signar el executiu de Mariano Rajoy amb la formació dirigida per Albert Rivera.

Ara, la formació taronja pretén fer el gran salt cap a Moncloa. L'objectiu d'Albert Rivera no és altre que desbancar el PP i atrapar el vot d'aquells votants de centre dret que estan a disgust amb la marxa del partit amb seu a Gènova, segons informa ' El Mundo '. Tot això gràcies a un discurs de centre i reformista que ha guanyat el suport de molts dels votants dels populars.

No són els únics que han tingut en compte el treball del president de Ciutadans. Figures de gran rellevància dins el Partit Popular com l'expresident Aznar han elogiat Rivera, que el va qualificar com un polític de "progressió extraordinària mai vist en la història d'Espanya" ja Ciutadans com un partit "centrista, moderat i liberal".

Ex polítics del PP com Cayetana Álvarez de Toledo o Gabriel Elorriaga són alguns dels objectius de Ciutadans, polítics experts amb els quals el líder de Ciutadans vol comptar a les seves files per fer-se amb l'espai de centre dreta.