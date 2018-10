En una entrevista ??b> a TVE recollida per Servimedia , Maíllo va denunciar que Acostades no hagi parlat " amb ningú ", quan va ser la guanyadora dels comicis autonòmics del 20 de desembre . "Hem trobat a faltar iniciativa política per part de Cs, com va fer Mariano Rajoy en el seu moment el 2015", ha criticat.

Ha valorat que els números poden donar, tenint en compte els polítics catalans empresonats o que s'han marxat fora de Catalunya. " Sempre hem defensat que hi havia partit i l'actitud de Cs en aquest procés és bastant frustrant !", Ha lamentat el 'número 3' de Rajoy a Gènova.

Per tot això, ha instat Cs a recuperar " la iniciativa ", ja que cal tenir en compte "fins on són capaços els independentistes d'acordar o no". En tot cas, va dir amb contundència que la repetició d'eleccions " no seria cap solució ". " Per la nostra part, almenys de suport al constitucionalisme, no quedarà ", va prometre.

A més, va deslligar la situació a Catalunya de la aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2018, perquè la formació d'un Govern autonòmic " és una cosa aliena " al Executiu central i depèn de les decisions que es prenguin en el Parlament . Per tant, ha dit que espera que aquest context polític en una autonomia no suposi " cap tipus d'obstacle " per tirar endavant els comptes públics.

Així les coses, el coordinador general d' els populars apel·lat a la "coherència" de les formacions que el 2017 van donar suport al projecte de PGE perquè ara facin el mateix i contribueixin a donar un " missatge molt potent i positiu per a l'economia i el conjunt del país ".