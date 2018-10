El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va elevar aquest dilluns fins al president del Govern, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, les responsabilitats per la incidència que ha tingut el temporal de neu d'aquest cap de setmana a les carreteres, on milers de conductors van quedar atrapats durant hores.

Ábalos va recordar en una entrevista a TVE recollida per Servimedia que els socialistes han demanat les compareixences al Congrés dels ministres de l'Interior i de Foment com "responsables" polítics de la situació, tot i que eleven aquesta responsabilitat a Rajoy i Sáenz de Santamaría, per "allò de predicar amb l'exemple".

Va ??recordar que el 2009, davant d'una situació similar, Rajoy – per llavors líder de l'oposició- va realitzar unes "declaracions molt fortes" i va exigir les dimissions de gairebé tot el Govern, presidit llavors pel socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

per això, des del PSOE va considerar an que Rajoy ha de "aplicar-se a si mateix" aquesta "doctrina", ja que ell va ser el que la va imposar. "Ningú pot exigir als altres alguna cosa que no estigui disposat a complir", ha sentenciat.

Segons Ábalos, aquest problema rebel·la l ' "absoluta irresponsabilitat" del Govern, perquè no només no assumeix "cap" responsabilitat, sinó que "la trasllada a altres", tant als conductors com a la concessionària de l'autopista en el cas de l'AP-6.

en aquest sentit, el 'número tres' del PSOE ha indicat que com el Executiu "no assumeix cap responsabilitat" i "la trasllada als altres", "fa por pensar que les autopistes estan alliberades de tot control per part de l'Estat".

a més, va afirmar que quan la Direcció General de trànsit (DGT) diu que la responsabilitat és "plenament" de l'autopista és una "deixadesa de funcions tremenda".