El fundador de Podem Joan Carles Moneder augurar aquest divendres una repetició d'eleccions a Catalunya, perquè "ningú va a cedir gens ni mica".

Moneder va publicar aquest missatge en el seu perfil de Twitter: "Com no va guanyar la sensatesa i com ningú cedeix gens ni mica, això sona a repetició de les eleccions a Catalunya. més deteriorament per a la política ", va dir després de conèixer que el Tribunal Suprem ha dedidido mantenir a la presó Oriol Junqueras per risc de reiteració delictiva.

El fundador del partit morat va compartir amb aquest missatge unes declaracions a Cuatro, recollides per Servimedia, en què ha considerat que "en una segona volta" electoral "la gent es sincerés a Catalunya".

Així mateix, ha considerat que amb una repetició electoral a Catalunya el "bloc unionista", en referència a PP, PSOE i Ciutadans, "es desinflaría", mentre que l'independentisme "augmentaria".