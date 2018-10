La formació d'una borrasca que es centrarà sobre l'àrea mediterrània, juntament amb les baixes temperatures que s'establiran sobre la península, donarà lloc aquest darrer cap de setmana nadalenc a precipitacions abundants, que seran en forma de neu en al voltant de mitja Espanya.

la portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Delia Gutiérrez, va assenyalar aquest divendres a Servimedia que després del pas d'un front atlàntic hi ha una zona de baixes pressions centrada entre la costa mediterrània i Balears que afectarà aquest cap de setmana a tota la península i aquest arxipèlag.

Gutiérrez va indicar que el temps típicament hivernal que s'espera per aquest darrer cap de setmana del nadal es deu igualment a un canvi de la massa de aire, que serà molt més freda, de manera que "les precipitacions seran de neu a cotes bastant baixes".

Va ??indicar que la cota de neu se situarà entre 400 i 700 metres a la meitat nord de la península (Llevat de Catalunya, on se situarà en 1.000 metres), i de 700 a 1.000 metres al sud peninsular. L'Aemet ha activat avisos per neu aquest dissabte a 25 províncies (amb alerta vermella a la zona ibèrica de la Rioja) i diumenge a 18 províncies.

Gutiérrez va precisar que no nevarà intensament, però sí "en zones fins i tot poblades de l'interior i l'est peninsular, on es podran assolir gruixos significatius ".

la neu arribarà a ser de 5 a 10 centímetres de gruix sobre el sòl en àmplies zones de la meitat nord peninsular, més de 20 centímetres en zones pròximes a la serralada Cantàbrica, l'alt Ebre, els Pirineus i l'entorn del Sistema Central i del Sistema Ibèric, i probablement més de 40 centímetres en zones altes d'aquestes àrees muntanyoses, així com de 3 a 8 centímetres en zones del centre peninsular i de l'est d'Andalusia.

"No es descarta ni tan sols a Madrid. És més probable que la neu arribi a Vitòria, la Rioja i capitals de la Meseta Nord", ha postil·lat Gutiérrez.

MILLORA PER AL DILLUNS

La borrasca deixarà aquest dissabte precipitacions generalitzades sobre la península excepte el sud de Galícia i l'oest de Castella i Lleó, d'Extremadura i d'Andalusia, on seran poc probables. S'espera que siguin especialment intenses al Cantàbric oriental, el Pirineu occidental, l'alt Ebre i el nord del Sistema Ibèric, així com a l'est de Catalunya a partir de la tarda.

Diumenge les nevades es produiran sobretot a la meitat nord i una àmplia zona del centre peninsular, a més de les Balears. Les més intenses arribaran fins al migdia a l'àrea cantàbrica, el nord del Sistema ibèric, el sud de Castella i Lleó, i Catalunya.

A partir de dilluns que es preveu una millora de les condicions meteorològiques, tot i que és probable que continuï nevant, però amb menys intensitat, en les proximitats dels Pirineus, el Sistema Centrla i el Sistema Ibèric.

Gutiérrez va subratllar que l'Aemet no nomenat aquesta borrasca, com ho fes al desembre amb ' Ana 'i' Bruno ', perquè "el vent no serà especialment rellevant". "Perquè posem nom a una borrasca, el requisit és que tingui una gran aprofundiment i vagi acompanyada de vents molt intensos que donin lloc a avisos per vent que siguin com a mínim taronja", ha conclòs.