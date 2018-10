El partit polític Vox, que exerceix com a acció popular en la causa contra Oriol Junqueras i altres dirigents independentistes, considera que és "el millor regal de Reis per a la democràcia i per a l'Estat de dret" que el Tribunal Suprem hagi decidit mantenir a la presó a l'exvicepresident català.

Així ho va assegurar aquest divendres l'advocat de Vox, Javier Ortega, després que el Suprem comuniqués que mantindrà a la presó a Junqueras davant el "risc rellevant de reiteració delictiva". < / p>

Ortega s'ha expressat d'aquesta manera a les portes del Suprem, on va explicar que l'acte conegut aquest divendres "ha deixat ben clar que ens trobem davant d'una organització delictiva (pels independentistes) amb un full de ruta perfectament dissenyada i on Junqueras és un dels caps dirigents ".

a més, aquest lletrat es va felicitar que els magistrats hagin rebutjat el" absurd argument "de la defensa de Junqueras" que a Espanya hi ha presos pol íticos i que es persegueixen les idees ".

Ortega va assenyalar que per al seu partit hi ha un" risc evident "que el també president d'ERC pugui tornar a cometre els mateixos delictes si és excarcerat. "Ens trobem davant d'un risc evident en la reiteració criminal i no hi ha cap argument per pensar que si Junqueras està en llibertat, i molt menys si entra a formar Parre de les institucions, no pugui fer des d'allà exactament el mateix que ha fet en els mesos anteriors ", ha subratllat.

al mateix temps, l'advocat de Vox va indicar que la seva formació no es va a oposar a l'anunciada petició de l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, perquè la seva defensat pugui ser traslladat a una presó catalana per estar més a prop dels seus.