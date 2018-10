La decisió del Tribunal Suprem no s'ha fet esperar a les xarxes i tant Joan Tardà, portaveu d'ERC, com Gabriel Rufián, han estat dels primers polítics a parlar.

Joan Tardà, ha parlat tant en els Matins de Cuatro, com a al Vermell Va viure, per criticar profundament la gestió de "l'administració espanyola" i del no escoltar la voluntat del poble català: "Si realment les persones que estan a la presó haguessin pretès fer violència hagués 2 milions de persones que els haguessin votat? És una bogeria.

El portaveu d'ERC va mantenir un discurs similar en ambdues cadenes, espera que les forces independentistes aconsegueixin posar-se d'acord perquè hi hagi un Gobern independentista tot i que des d'Espanya ho intentin evitar.

Per la seva banda, Gabriel Rufián, a Twitter es mostrava molt crític amb la decisió del Tribunal: " carcellers, algun dia us veurem davant d'un tribunal internacional de drets humans ". Po steriormente va posar un altre tweet criticant a la classe política espanyola per vulnerar diversos articles de la Constitució. "Els que porten 40 anys raspallant l'article 47 i 128 de la Constitució mantenen a un pare de família segrestat en una cel·la per 'Absència de compromís amb la Constitució'. Aquest és el resum".