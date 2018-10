Carles Puigdemont, ex-president del Govern i líder independentista més votat el passat 21-D, ha compartit un tweet després de conèixer la resolució del Tribunal Suprem que reafirma l'estat de presó per Oriol Junqueras.

"Sempre hem utilitzat la via pacífica i les urnes han parlat tres vegades" , comenta Puigdemont des de Brussel·les. L'ex-president, que ha afirmat que no tornarà a territori espanyol llevat que hi hagi garanties que no anirà a la presó, ha afirmat que Forn, Junqueras i els Jordis ja no són presos polítics, sinó que són " ostatges ".

El bloc independentista, fragmentat i fins i tot dispers entre la geografia catalana, l'europea i les presons madrilenyes, haurà de negociar en les pròximes setmanes per aconseguir formar govern.

d'altra banda, un cop s'ha conegut la resolució del Tribunal, l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, sol·licitarà immediatament el trasllat del seu defensat a una presó de Catalunya, com ja va avançar en declaracions als mitjans aquest dijous .