L'ANC (Assemblea Nacional Catalana), de la mà del seu portaveu, Enric Blanes, proposa formar un "govern mixt" en què s'incloguin "polítics a l'exili" donades les condicions < / span> "anòmales que poden exigir solucions singulars".

l'assemblea té un objectiu clar: " es garanteixi la unitat d'acció dels partidaris de la república i que hi hagi un govern fort i amb suports parlamentaris sòlids. El que hem vist des de 2012 és que sempre s'acaba produint un acord tot i la pressió política que pot haver-hi. També hi ha hagut diferències i rivalitat entre candidatures durant la campanya però creiem que hi haurà acord ".

També va parlar dels polítics que continuen a la presó, hores abans que es mantingués la presó per Oriol Junqueras: "Ens sembla una arbitrarietat molt greu que estiguin a la presó i estem esperançats que puguin sortir aviat perquè no hi ha causa", ha afegiu o. Per concloure, ha recalcat que el moviment independentista està " sempre disposat a la negociació " a més de valorar que "s'ha sol·licitat fins a 18 vegades que el referèndum fos acordat. La unilateralitat la veiem en el 155 que no s'ha consultat a la població catalana ", ha conclòs Blanes.

Mentrestant, idees contràries a l'activitat política catalana. D'una banda, Inés Acostades (Ciutadans) espera que els diputats a l'exili permetin "un canvi de majories al Parlament" i de l'altra, Sergi Sabrià (ERC) manté que l'únic pla és "que Puigdemont sigui president" després de mantenir- a la presó a Oriol Junqueras.