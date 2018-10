Els tres magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem, integrada pels jutges Miguel Colmenero, Francisco Monterde i Alberto Jorge Barreiro, podrien decidir aquest mateix divendres si mantenen o no a la presó d'Estremera a l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras.

Els tres han de posar-se d'acord per emetre una resolució al respecte, tot i que podria donar-se el cas que les seves posicions no coincideixin i que expliquin els seus motius a través d'un vot recurrent o un vot particular.

Després que aquest dijous Junqueras defensés la seva postura davant l'Alt Tribunal i es definís com un "home de pau", no es va fixar cap dia per donar a conèixer la decisió dels magistrats, encara que podria ser aquest mateix divendres.

Si els magistrats decideixen mantenir la presó incondicional per al president d'ERC -avalando així la decisió del jutge Pablo Llarena-, l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, sol·licitarà el trasllat de s o defensat a una presó de Catalunya, com ja va avançar en declaracions als mitjans aquest dijous.

Van den Eynde va indicar que vetllarà pels drets del seu client. "El dia en què Junqueras hagi d'anar al Parlament, en què hagi d'efectuar una votació … En cada un d'aquests fets, els advocats anem a tutelar els drets de Junqueras i dels seus votants", va dir.

la Fiscalia General de l'Estat va assegurar aquest dijous a través d'un comunicat que Oriol Junqueras ha de seguir a la presó perquè hi ha un "evident risc de reiteració delictiva", en referència a la rebel·lió i altres delictes dels quals s'acusa el expresident català i altres dirigents independentistes. En aquesta nota, la Fiscalia va explicar la posició que va mantenir a la vista d'ahir al Suprem, on la defensa de Junqueras va demanar la seva llibertat provisional, cosa a la qual es van oposar el fiscal i l'acció popular representada pel partit Vox.