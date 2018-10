L'expresident del Govern José María Aznar va felicitar aquest divendres al rei emèrit Joan Carles I per la seva 80 aniversari, assegurant que va exercir "eficaçment les seves funcions institucionals" i que "el seu regnat serà recordat com un dels més rellevants de la Història de Espanya ".

en el seu perfil oficial de Facebook, Aznar va recordar que" avui fa 80 anys Sa Majestat el Rei emèrit ", i ha apuntat que" en la seva figura concorren la Monarquia, dipositària de la continuïtat històrica d'Espanya , i la persona, un Rei que va marcar el camí cap a la pau, democràcia i llibertat que demanaven els espanyols ".

Segons l'expresident, aquest va ser" un objectiu ambiciós que va propiciar el nostre èxit com a nació i com a societat de prosperitat i convivència ", i en la seva persecució" el rei Joan Carles ha exercit eficaçment les seves funcions institucionals i defensat la Constitució amb fermesa cada vegada que s'ha fet necessari reafirmar la democràcia ", per la qual cosa" el seu regnat serà Recorda do com un dels més rellevants de la Història d'Espanya ".