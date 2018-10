Cabify va tancar l'any 2017 amb un creixement global de més del 500% en els seus ingressos bruts i sol·licituds de viatges, triplicant la seva base instal·lada i multiplicant per sis el nombre de viatges realitzats enfront de 2016.

la companyia ha indicat aquest divendres en un comunicat que aquest creixement es deu a la seva "coneixement i adaptació" a les particularitats dels mercats en què opera.

Cabify va assenyalar que en ser una empresa espanyola que opera també en Llatinoamèrica, ha decidit "concentrar els seus esforços a millorar la mobilitat a Iberoamèrica i per això ha aconseguit crear un model de mobilitat com a servei (Maas) que s'adequa a les condicions particulars de cada ciutat".

l'empresa va remarcar que el seu principal objectiu és el de "descongestionar els carrers desincentivant l'ús del cotxe particular a l'oferir una alternativa de mobilitat segura i de qualitat que contribueixi a millorar l'eficiència i la sostenibilitat de les ciutats".

el director de C abify a Europa, Mariano Silveyra, va declarar que aquestes dades han permès que Cabify "sigui la primera empresa de tecnologia d'origen espanyol en el sector de mobilitat a presentar un creixement mitjà de més del 500% any rere any".

< p> a més, presumir de "basar-se en la legalitat al constituir-se formalment com a empresa que tributa en cada un dels països en els quals opera; ser un actor que permet la formalització de la indústria de la mobilitat, aportant a l'economia dels països en els quals opera; vetllar per tenir els estàndards de qualitat més alts de la indústria tant per als seus usuaris com per als seus socis conductors; i aposta pel talent local ".

D'altra banda, l'empresa ha apuntat que compta amb més de 50.000 clients corporatius a nivell global. De mitjana, les empreses que treballen amb Cabify com a proveïdor de serveis de mobilitat" han vist reduïts els seus costos associats a la mobilitat en un 40% ", ha assenyalat la companyia.

Davant d'aquestes dades, ha afirmat que" és un orgull per a nosaltres ser el primer unicorn tecnològic espanyol que està revolucionant el sector de la mobilitat. No hi ha una companyia com la nostra, que hagi crescut tan ràpid en tan poc temps "

Quant als seus empleats, Cabify compta en l'actualitat amb més de 1.800 col·laboradors a tot el món, dels quals més de 350 es troben a Espanya. a nivell global, el 54% dels seus col·laboradors són homes i el 46% dones, mentre que en llocs directius el 63% són homes i el 37% dones, amb una edat mitjana dels seus col·laboradors que ronda els 30 anys.

PLANS DE FUTUR

La companyia va anunciar que el 2018 invertirà en reforçar i millorar els seus serveis a les ciutats en què és present. per a això, es focalitzarà en la investigació, innovació i desenvolupament tecnològic, que permetrà seguir millorant la plataforma en termes de seguretat i qualitat tant per a usuaris com per a socis a conductors.

Entre les novetats plantejades per 2018 destaquen per un costat el llançament d'una nova aplicació per a passatgers i per un altre una plataforma q ue millori la gestió del transport corporatiu. Per això, Cabify preveu triplicar la mida del seu equip de desenvolupament.

Silveyra va concloure que "un dels nostres objectius és centrar-nos en el creixement i reforçar els mercats en els quals ja estem presents i desenvolupar noves i millors tecnologies perquè els països en els quals operem comptin amb alternatives de mobilitat de qualitat, segures i eficients. per això, en 2018 seguirem invertint en innovació i desenvolupament tecnològic ".