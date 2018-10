Seguim buscant la sort. És indiferent el nombre d'ocasions en què ens hagi estat esquiva però, any rere any, tornem a jugar a la Loteria. El Nadal són dates especials per diferents motius i un d'ells té relació amb l'atzar i les butlletes.

Si bé no aconseguim rascar ni un sol premi en el Sorteig Extraordinari de Nadal, tornem a provar-ho al Sorteig l'Infant. Si bé vam aconseguir algun reintegrament o premis menors, no dubtem a reinvertir. Insistim i insistim; juguem amb nombres que ens resulten especials per motius familiars, personals o supersticiosos i ometem l'estadística i les matemàtiques. La pregunta és per què no juguem al numero més agraciat?

Segons recull un informe d'Ventura24, plataforma de gestió de loteria per Internet, els números de dues xifres més premiats han estat el 75 i el 20, escollits fins a quatre vegades cada un. No obstant això, si confiem la nostra sort a una sola xifra, el 0 s'emporta la major part dels primers premis en aquest sorteig, per davant del 7, amb tretze i deu premis respectivament.

d'altra banda, si busquem un nombre que hagi estat premiat en poques ocasions, hem de jugar al 3 o el 8 i si volem directament desafiar tota llei de superstició i apostar pel 13, hem de saber que ha rebut en dos ocasions el primer premi.