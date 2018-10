Els excessos que porta amb si el Nadal no només són presents a la taula, sinó en la quantitat de compres que es realitzen durant aquest període. Les rebaixes i els múltiples compromisos socials poden fer que l'usuari caigui en un consum excessiu. Aquí van 10 consells a tenir en compte a l'hora de comprar per rendibilitzar les compres en la major mesura possible:

1. Abans de començar a comprar, és aconsellable fer una llista de tot el necessari, d'aquesta manera evitaràs gastar en excés, i, sobretot, fer compres innecessàries.

2. No hi ha temps per dubtar, les existències solen ser escasses, així que, si no estàs segur de comprar alguna cosa i prefereixes pensar-uns dies, el més probable és que no estigui disponible quan ho vulguis.

3. Guarda sempre bé els tiquets de compra. Precisament perquè davant el dubte sobre una compra, és millor fer-la per no quedar-te sense ella i després acabar retornant-i recuperant els teus diners.

4. Economitza amb la Cashback Card, una targeta que et reemborsa un percentatge de les compres tant físiques com per internet, sense importar en quin país hagis adquirit el producte.

5. No t'oblidis del petit i mitjà comerç. Els grans centres comercials ofereixen una gran varietat de botigues que, a més, estan molt a prop entre si. Però la comoditat pot fer que deixis de valorar les opcions que t'ofereixen la resta de botigues.

6. Fixa un pressupost per no emportar-te un ensurt. Comptar amb una quantitat exacta de diners t'ajudarà a prioritzar sobre les coses que necessites i les que en realitat són un caprici.

7. Aprofita el carret de la compra de les pàgines web per no quedar-te sense el que vols. D'aquesta manera, la teva selecció es quedarà guardada en el teu usuari, i automàticament el preu canviarà al de rebaixes. Tingues en compte que el carret pot caducar, així que fes-ho una hora o dues hores abans que comencin oficialment les rebaixes.

8. Utilitza internet per comparar preus, potser trobes l'article que vols fins i tot més barat del que imaginaves.

9. Assegura't de les condicions de canvi o devolució. Tingues en compte que no tots els llocs tenen les mateixes polítiques i és millor evitar sorpreses.

10. Dóna't un caprici. Les rebaixes poden arribar a suposar un estrès per la quantitat de gent i de productes als que has de enfrontar-te. Si has seguit tots els passos anteriors, segur que pots donar-te un petit homenatge més que merescut.