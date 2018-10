El Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 18 de Madrid ha desestimat les mesures cautelaríssimes sol·licitades per una organització catòlica que pretenia impedir la desfilada d'una carrossa LGTB, amb la participació d'una 'Drag Queen', a la Cavalcada de Reis Mags del Districte de Vallecas.

la Lliga Espanyola Pro Drets Humans, nom darrere del qual es troba una entitat ultraconservadora, va presentar ahir una sol·licitud perquè la Justícia suspengués urgentment la participació de l'associació LGTB Orgull Vallekano en la cavalcada de districte, per tal d ' "evitar la tergiversació de les tradicions religioses".

El jutge argumenta en el seu acte que aquesta mesura que demanava l'entitat s'aplica en qüestions d' "especial urgència", un caràcter que, segons el parer del magistrat, no procedeix en aquest cas, de manera que l'ha desestimat.

Després de la polèmica suscitada per la participació de la 'Drag Queen' coneguda com 'la Prohibida' en aquesta carrossa, la associació Orgull Vallekano va denunciar el passat dimarts haver rebut amenaces de mort, alhora que el PP també ha criticat la seva participació en la desfilada per "desnaturalitzar el Nadal".

La portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, purificació Causapié, va demanar dimecres que es doti de protecció policial a la carrossa LGTB davant d'aquestes amenaces, i alhora ha instat a les autoritats a actuar davant el que considera un "delicte d'odi".

Per la seva banda, el col·lectiu LGTB ha aclarit que la seva participació es limitarà a una carrossa "diversa" en què participaran persones de tota condició sexual i identitat de gènere per celebrar la nit de reis abillats amb "pijames de peluixos d'animals", així com que seran respectuosos amb la tradició.