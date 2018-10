L'advocat Andreu Van den Eynde, que porta la defensa d'Oriol Junqueras, va exalçar aquest dijous la innocència del seu client i ha dit que, després d'intervenir en la vista d'aquest matí al Tribunal Suprem per estudiar la seva petició de ser excarcerat, "toca la llibertat".

"està bé. amb les circumstàncies d'avui i amb el dret que li ha atorgat el Tribunal d'estar present, ell toca la llibertat. per tant, per a algú que està en una presó, dies com avui són dies d'abstracció del confinament i d'una situació molt precària ".

Van den Eynde s'ha pronunciat d'esta manera a les portes del Tribunal Suprem on aquest dijous es va desenvolupar la vista que estudia la petició d'excarceració mentre se segueix instruint la causa contra Junqueras per rebel·lió, sedició i altres delictes.

l'advocat del vicepresident de la Generalitat cessat va subratllar que el seu client és innocent perquè en tot moment ha defensat una política de "diàleg" i de "pacte", i no de "tàctica". Junqueras, va explicar, va sol·licitar davant el magistrat de l'Alt Tribunal Pablo Llarena estar en llibertat per poder representar els votants que van votar a ERC a les eleccions de desembre.

"El dia en què Junqueras hagi d'anar a Parlament, en el qual hagi d'efectuar una votació … en cada un d'aquests fets, els advocats anem a tutelar els drets de Junqueras i dels seus votants ", va defensar Van den Eynde.

en aquest sentit , ha informat que demanarà al jutge Llarena el canvi de presó per Junqueras a una presó de Catalunya si no decideix deixar-lo en llibertat. Així mateix, ha indicat que defensaran la innocència de Junqueras "en qualsevol fase" i "sigui on sigui".

"El polític està prenyant tot el discurs. La nostra línia és que no hem vingut a discutir de política, aquest no és el fòrum. Hem vingut a discutir del dret a la llibertat, del dret a estar amb els familiars, del dret a la representació política, i de la necessitat que aquesta col·lecció de drets pesi més que un risc incert d'explosió violenta, que és molt improbable ", ha tancat.