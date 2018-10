La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Acostades, va reconèixer aquest dijous que les eleccions del 21 de desembre van deixar un "escenari complicat" a Catalunya i va deixar clar que no descarta presentar-se a la investidura per ser presidenta de la Generalitat.

Així es va pronunciar Acostades, en una entrevista a la Cope recollida per Servimedia, en què no va descartar cap escenari davant la constitució del Parlament català i ha assegurat que "estem preparats per a tot el que pugui passar i assumir la responsabilitat" si no es produeix una entesa entre els partits independentistes.

ha afirmat que el "principal" actualment és "aconseguir la Presidència de la Mesa del Parlament per evitar que torni a haver-hi les mateixes barbaritats que en l'anterior legislatura" i aconseguir que "no sigui contralada pel separatisme, com ha passat amb (Carme) Forcadell". "Si aconseguim aquesta Presidència, tindrem alguna cosa guanyat", ha afirmat.

Va ??vaticinar unes "negociacions molt complicades" i no es va atrevir a avançar esdeveniments, ja que "hi ha diputats que es troben fugats o privats de llibertat i tenim de saber si van a tornar per a constituir el Parlament ".

Pel que fa a la formació del pròxim Govern, va aventurar un" escenari complicat "i ha manifestat que no descarta presentar-se a la investidura, ja que veu" inversemblant "que Carles Puigdemont "governi des de la distància, com si fos un holograma". També ha considerat "poc probable" que l'equip de Puigdemont doni suport a una altra persona perquè la llista en la qual va concórrer als comicis del 21-D està concebuda per "fer-li president".

Quant a la possibilitat de que el líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, sigui posat en llibertat avui pel Tribunal Suprem, va reafirmar el seu respecte a les decisions judicials i ha considerat que el panorama judicial d'aquest "influirà en els esdeveniments".

Finalment, Acostades va respondre a les crítiques del PP i del PSOE respecte al seu suposat desinterès per afrontar el lideratge després de la seva victòria el 21-D i ha assegurat que Cs ha fet "la millor estratègia per al constitucionalisme i lluitarem fins al final per fer tot el que puguem ".

