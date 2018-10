El temps d'aquesta última setmana nadalenca continuarà dominat per l'estabilitat fins a l'arribada dels Reis Mags, ja que divendres entrarà un front atlàntic que recorrerà la península d'oest a est i deixarà fins al cap de setmana fred, pluja i gelades gairebé generalitzades, així com nevades en àmplies zones.

la portaveu adjunta de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Delia Gutiérrez, va assenyalar a Servimedia que aquesta setmana hi haurà "dos parts bastant clares", ja que l'anticicló s'imposarà en pràcticament tot el país fins dijous, amb el que fins llavors seguiran el cel serè i les temperatures temperades.

Gutiérrez ha subratllat que les temperatures continuaran demà molt per sobre dels valors normals per a aquesta època de l'any i les gelades es reduiran a zones altes dels Pirineus, en tant que s'esperen precipitacions a Galícia i zones properes. A la nit d'aquest dijous arribarà un front fred molt actiu que intensificarà les precipitacions a l'extrem nord-oest peninsular.

D'altra banda, Gutiérrez va indicar que l'anticicló començarà a debilitar el divendres, quan arribarà "una baixa atlàntica amb fronts associats que portarà un canvi bastant gran en el temps amb precipitacions generalitzades, baixada de les temperatures, gelades i nevades ".

Aquest temps hivernal coincidirà amb l'arribada dels Reis Mags, amb el que, segons Gutiérrez, el més probable és que les cavalcades estiguin passades per aigua perquè "el front aniria escombrant la península excepte zones de la Mediterrània", encara que va precisar que "no sembla que hagin de ser precipitacions abundants".

Aquest front atlàntic, seguit d'una massa d'aire acusadament freda, recorrerà aquest divendres la península de nord-oest a sud-est, tot i que no arribarà al terç oriental, i deixarà precipitacions abundants i generalitzades, sobretot en Galici a, on seran localment fortes o persistents.

A més, divendres baixaran les temperatures de manera generalitzada i gradual al llarg del dia, de manera que la cota de neu anirà baixant i se situarà a uns 700 metres al nord-oest peninsular, 900 metres al centre i l'alt Ebre, i 1.300 metres al sud. Les temperatures mínimes arribaran al final de la jornada, amb gelades febles en zones muntanyoses, si bé l'àrea mediterrània encara continuarà amb temps estable i cel poc ennuvolat.

CAP DE SETMANA < / p>

d'altra banda, el cap de setmana podria formar-se una borrasca centrada a l'àrea mediterrània, acompanyada d'aire fred en altura sobre la península i Balears, que portarà un augment de la inestabilitat en gairebé tot el país. < / p>

No obstant això, hi ha incertesa en la distribució i quantia de les precipitacions, així com a la cota de neu, tot i que la major probabilitat i intensitat de les precipitacions correspondrà a l'àrea cantàbrica, l'alt Ebre, els Pirineus, l'est de Castella i Lleó i Aragó. Per contra, l'extrem oest i el sud-est peninsular, així com el sud de les Canàries, són, en principi, les zones on és menys probable que plogui.

Les temperatures baixaran de manera clara el dissabte a la península ia les Canàries, mentre que diumenge només ho faran a l'àrea mediterrània.

la cota de neu se situarà entre 600 i 800 metres en àmplies zones de la península i de 900 a 1.200 metres a Balears. El més important del cap de setmana és la probabilitat de nevades significatives a l'interior de l'àrea cantàbrica, els Pirineus, l'alt Ebre, la meitat est de Castella i Lleó, i l'entorn del Sistema Ibèric.