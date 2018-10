El portaveu adjunt de Units Podem a la Comissió de Justícia del Congrés, Jaume Moya, va denunciar aquest dimecres que la presó permanent revisable és "una mostra més de populisme punitiu", amb la qual el Partit Popular imposa un "càstig" al autor d'uns fets i s'oblida de la reinserció social del mateix.

Moya ha fet aquestes declaracions a Servimedia després que el passat mes d'octubre el PP es quedés sol al Congrés dels Diputats defensant la presó permanent revisable a la qual podria enfrontar José Enrique Abuín, àlies 'el Xiclet', si és condemnat per l'assassinat de Diana Quer.

en l'actualitat, una iniciativa parlamentària per derogar la presó permanent revisable està en fase de esmenes al Congrés fins al mes febrer, quan el debat arribarà de nou a la Comissió de Justícia de la cambra baixa.

Per a Moya, que va qualificar la presó permanent revisable com una "cadena perpètua oculta", aquesta pena suposa una "venjança" cap al processat i oblida la seva "reinserció social". "Quan els delictes són molt greus", ha subratllat, "ha d'haver respostes encaminades a la reinserció social i no a la venjança", perquè "l'objectiu final és sempre la reinserció social del delinqüent".

Segons denunciar aquest diputat de la confluència d'en Comú Podem, la presó permanent revisable és "una mostra més de populisme punitiu", en la qual s'aprofita la "sensibilitat" de la societat davant delictes greus, com el mediàtic cas de Diana Quer. < / p>

per això, ha advocat per l'aplicació d'una "justícia amable" i per imposar penes proporcionades. Així mateix, ha criticat que el Govern estigui "abusant" de la presó provisional per a determinats delictes, tot i que ha remarcat que la presó per a 'El Xiclet' "és absolutament legítima".