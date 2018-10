El PP ha demanat avui als partits de l'oposició que, a la vista de casos com el de José Enrique Abuín, assassí confés de Diana Quer, duguin a terme una "reflexió" sobre la conveniència de derogar la presó permanent revisable, cosa que es tramita actualment al Congrés a iniciativa del PNB.

María Jesús Moro, portaveu de Justícia dels populars a la cambra baixa, ha demanat avui, en declaracions a Servimedia, que recapacitin les forces polítiques que " d'una manera molt demagògica "s'han oposat a la presó permanent revisable, quan la mateixa està avalada per la Justícia europea i existeix en altres països.

al mateix temps, Moro va dir que és aviat per saber si podria aplicar-se la presó permanent revisable al presumpte assassí de Diana Quer, conegut 'el Xiclet', ja que cal saber els delictes que finalment li imputa el jutge. En tot cas, la diputada va sostenir que si el jutge optés per aplicar a 'El Xiclet' l'empresonament perllongat, podria fer-ho, ja que l'eventual derogació d'aquesta pena al Congrés serà posterior a l'assassinat de la jove madrilenya.

l'eliminació d'aquesta modalitat de compliment de pena es tramita actualment a la cambra baixa a iniciativa del PNB. Aquest grup va presentar al respecte una proposició de llei que va començar la seva tramitació a l'octubre passat i que ara està en fase d'esmenes.

"REQUISITS MOLT MESURATS"

Moro va demanar una "reflexió seriosa" a l'oposició de la presó permanent revisable, ja que és necessari que Espanya tingui "una legislació adequada als temps que tenim, a la gravetat dels delictes", i que "sigui proporcionada".

la diputada popular va sostenir que la norma en vigor pot "polir-se", però va defensar que controlar la sortida de presó de determinats delinqüents, com els violadors o els terroristes, és necessari per fer davant d'un tipus d'individus "que no es reinsereixen".

Va ??destacar al respecte com a anul·lar-se la 'doctrina Parot' com a conseqüència del pronunciament en contra del Tribunal de Drets Humans, hi va haver delinqüents que van tornar a actuar " quan se'ls va posar al carrer ".

Aquesta representant del PP va defensar que la presó permanència et revisable que existeix a Espanya té uns "requisits molt mesurats" per aplicar-se, per la qual cosa va demandar a l'oposició una "reflexió seriosa" sobre la seva derogació.

Al mateix temps, Moro ha criticat que el portaveu de Ciutadans , Juan Carlos Girauta, hagi defensat a Twitter que el seu partit s'abstingués en la tramitació de la iniciativa del PNB per derogar la presó permanent revisable. Segons Moro, aquest diputat de la formació taronja ha d'explicar per què el seu partit "va col·laborar" perquè aquesta millora legal sigui derogada "sense més".