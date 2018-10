Un total de 1.200 persones van perdre la vida a les carreteres espanyoles el 2017, el que suposa la xifra més elevada des del 2012 i el segon any consecutiu d'ascens de la mortalitat per accidents de trànsit, la qual que no succeïa des de fa gairebé dues dècades amb els repunts seguits de 1997 i 1998.

el director general de Trànsit, Gregorio Serrano, va presentar aquest dimecres el balanç d'accidents ocorreguts en les vies interurbanes espanyoles el 2017, amb dades provisionals comptabilitzats a un màxim de 24 hores dels sinistres. A més, va donar a conèixer les accions executades l'any passat i les mesures que desenvoluparà durant 2018 en matèria de seguretat viària.

Serrano va assenyalar que l'any passat es van produir 1.067 accidents mortals (28 més que l'any anterior) , en què van morir 1.200 persones (+39) i 4.837 van resultar ferides greus i van necessitar hospitalització (-336).

Ha subratllat que l'any passat hi va haver 408.500.000 de desplaçaments de llarg recorregut < / b> a les carreteres (16,4 milions més que el 2016) i es van matricular 1.787.242 vehicles, de manera que el parc automobilístic s'acosta a 33 milions.

Serrano va indicar que, en comparació amb 2013 (any en què es va frenar la reducció de la mortalitat a les carreteres), l'any passat hi va haver ascensos el 88% en matriculacions de vehicles i del 15% en els moviments en les vies interurbanes, per un 6% de les víctimes mortals , de manera que ha recalcat que "alguna cosa té a veure en termes de seguretat viària" els increme nts del parc automobilístic i dels viatges per carretera.

COMUNITATS AUTÒNOMES

La major part dels morts a la carretera van ser homes (78%) i hi va haver un descens entre els majors de 65 anys (181, per 240 de 2016), però un augment en el grup de 25 a 34 anys (+ 37%), el de 55 a 64 anys (+ 16%) i els nens (21 , tres més).

Totes les comunitats autònomes van registrar increments de víctimes mortals, tret de Galícia (-29), Comunitat Valenciana (- 17), País Basc (-6), Navarra (-3) i la Rioja i Castella i Lleó (- 1), mentre que la mortalitat es va estancar a Balears. Els majors repunts es van donar a Castella-la Manxa (+ 19), Comunitat de Madrid (+16), Catalunya (+ 15), Andalusia (+14) i Múrcia (+12).

El 77% de les defuncions van tenir lloc en vies concencionales (792, 30 més que el 2016), mentre que a les autopistes i les autovies hi va haver un lleuger descens (239, sis menys). Un 24% dels conductors i passatgers morts en turismes i furgonetes no portaven posat el cinturó de seguretat en el moment de l'accident i els que no van usar aquest dispositiu van ascendir de 149 el 2016 a 175 al 2017.

Amb aquestes xifres, 2 017 va ser el segon any seguit d'ascens de la mortalitat a les vies interurbanes , després que entre 2003 (3.993 morts) i 2016 (1.131) s'encadenessin 12 anys consecutius de descens de la sinistralitat amb una reducció de 2.862 víctimes mortals en aquest període, que va ser el de major caiguda des que la DGT comencés el 1960 a comptabilitzar dades d'accidents.

el registre històric de la DGT , recollit per Servimedia, reflecteix que l'última vegada que es van registrar dos anys seguits de repunt de morts per accidents de trànsit va ser fa gairebé dues dècades , ja que d'3.905 morts de 1996 es va passar a 3.937 el 1997 i 4.237 el 1998.

CANVI DE TENDÈNCIA

Els 'anys negres' des de 1 960 comprenen de 1983 a 1989, quan es van incrementar de manera continuada les xifres de morts a les carreteres espanyoles, amb una pujada en aquest temps de 2.223 morts i fins a aconseguir el sostre històric de 5.940 víctimes mortals en vies interurbanes el 1989.

Amb l'arribada de la dècada dels 90, només hi ha hagut set anys d'augment de la mortalitat (1995, 1997, 1998, 2000, 2003, 2016 i 2017), mentre que en el període que va de 2003 a 2015 es van registrar descensos anuals consecutius en la xifra de morts a les carreteres. Això va coincidir amb la posada en marxa del permís per punts, un nou règim sancionador més efectiu i una reforma del Codi Penal.

No obstant això, ja en 2014 va arribar el primer senyal de canvi de tendència perquè no va continuar amb les notables reduccions en les xifres de sinistralitat a les carreteres espanyoles que s'havien produït en la dècada anterior, amb caigudes anuals d'entre 174 i 561 morts.

Llavors, el 2014 hi va haver 1.132 morts, només dos menys que el 2013, i aquest estancament va continuar en 2015, amb 1.131 morts, que ostenta fins ara el mínim històric. en 2016 es va produir el primer augment després de 12 anys , amb 1.161 víctimes mortals, i 2017 es superar aquesta última xifra (1.200).