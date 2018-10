UGT va valorar aquest dimecres les dades d'atur corresponents al mes de desembre, dels quals va destacar que estan marcats "gairebé en exclusivitat per la campanya nadalenca" i que mostren "un mercat de treball danyat, que encara no es recupera dels efectes de la crisi i les polítiques del Govern del PP ".

el sindicat va denunciar que" la precarietat domina l'ocupació i la desocupació ", utilitzant com a exemple les dades de contractació (només quatre de cada 100 contractes que es van signar van ser indefinits a temps complet). Aquesta precarietat, ha assegurat UGT, "s'estén també a la protecció per desocupació", ja que "encara més de 3,4 milions de persones esperen trobar una feina i només que un 57,9% compta amb cobertura".

p> per això, la central va reclamar "un veritable pla de xoc per a l'ocupació" de cara al "nou context econòmic i polític que es presenta per 2018". Entre les seves reivindicacions destaca el reforç de les prestacions per desocupació, així com la derogació "íntegrament" de la reforma laboral de 2012, "que només ha aconseguit degradar les condicions laborals".

Segons el sindicat, la recepta de la recuperació econòmica passaria per "impulsar la demanda per afermar el creixement econòmic", per la qual cosa "és fonamental que creixin les rendes del treball, des dels salaris fins a les pensions". A més, UGT sosté que seria necessari "reorientar les polítiques econòmiques amb mesures expansives, alhora que es canvia l'enfocament cap a la redistribució de la renda".