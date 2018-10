La Sala Penal del Tribunal Suprem celebrarà aquest dijous, a partir de les 10.30 hores, la vista en què es decidirà sobre el recurs d'apel·lació presentat per l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras en contra de la presó provisional comunicada i sense fiança.

El líder d'ERC i exnúmero dos del Govern català haurà d'assistir a la vista, ja que la Sala ha convocat "la deliberació i resolució, amb vista i assistència recurrent", per escoltar i decidir si ho excarcera o no.

la Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat a la Sala que desestimi el recurs d'apel·lació de Junqueras contra la presó decretada pel jutge instructor de la causa, Pablo Llarena. El ministeri públic entén que segueix existint perill de reiteració delictiva.

El fiscal estima que "els arguments continguts en l'acte judicial recorreguts segueixen sent plenament vàlids", ja que tot i que "ens trobem en un moment inicial de la investigació, hi ha indicis que suporten l'acusació de rebel·lió, alternativament sedició, i malversació ".

A més, destaca la" vinculació "de l'exvicepresident amb" els actes d'explosió violenta "ocorreguts durant el registre per la Guàrdia Civil de la Conselleria d'Economia, i en aquest sentit recorda "la seva presència en els mateixos" i la manca d'actuació dels Mossos per frenar els disturbis.

Junqueras, que va ser cap de llista d'ERC a les eleccions del 21-d, està en presó preventiva des del 2 de novembre per la seva implicació en el sumari que investiga tot el exGobierno català ia la Mesa del Parlament per delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

el exvicepres Idente de la Generalitat va presentar recurs en contra del seu ingrés a la presó argumentant que els seus drets polítics s'estaven veient menyscabats per no poder participar en la campanya electoral i afirmava literalment que "el text constitucional protegeix els independentistes".

Assegurava igualment que no hi ha risc de reiteració delictiva i que en cas de ser alliberat no actuaria per reactivar la independència de Catalunya més enllà del que estableix i reconeix la llei.

"no pot existir risc de reiteració quan la persistència en l'acció unilateral, si això és un element per sospitar de riscos futurs, es basa en percepcions subjectives i no en realitats. La realitat és que l'escenari polític actual és el d'acatament del 155 de la Constitució, el de submissió a un procés electoral, el del cessament del govern de la Generalitat, i el de la proposta (com a mínim pel que fa al meu mandant ) d'escenaris de diàleg i resolució bilateral de conflictes polítics ", defensava en el recurs seu advocat, Andreu Van den Eynde.