La Seguretat Social va finalitzar 2017 amb un augment interanual de 611.146 ocupats (3,42%), la xifra més alta des de 2005, any que es va veure afectat per la regularització extraordinària de treballadors estrangers. D'aquesta manera, el sistema acaba l'any amb 18.460.201 ocupats, el segon millor dada des de desembre de 2008.

Segons ha informat el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social aquest dimecres, l'exercici 2017 registrar "la millor dada interanual de creació d'ocupació de la sèrie històrica, en termes homogenis", en tancar desembre amb un increment de 611.146 ocupats.

l'afiliació mitjana a la Seguretat Social va registrar el segon millor dada de ocupats, 18.460.201, des de desembre de 2008 (la major xifra es va registrar al juliol de 2017, amb 18.489.329).

Ocupació ha explicat que el mes de desembre està influït per la campanya de Nadal i el parèntesi natural en activitats com la indústria o la construcció, i en aquest any, especialment, per la meteorologia.

en termes mensuals, l'afiliació va augmentar en 42.444 persones al desembre (0,23%), destacant les comunitats autònomes d'Andalusia, Comunitat de Madrid, País Basc i Canàries.

Per règims, el règim general va sumar 51.498 persones (0,34%), fins a arribar als 15.191.483 ocupats.

El sistema va tancar 2017 incorporant 6,32 afiliats ocupats per cada nou pensionista. A més, els més de 600.000 nous afiliats en 2017 suposen que cada dia de l'any es van crear 1.674 llocs de treball, la millor dada de creació d'ocupació de la sèrie històrica, en termes homogenis.