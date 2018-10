El preu de l'habitatge nou a Espanya va experimentar en 2017 un creixement del 5% en la mitjana anual, el que suposa la major pujada en 10 anys, segons ha informat aquest dimarts Societat de Taxació.

Així es recull en l'Informe de tendències del sector immobiliari ', que assenyala que els preus en ciutats com Barcelona i Madrid s'aproximen als nivells pre-crisi i que, encara que la variació no és uniforme en tot el territori, ja no s'experimenten baixades de preus en cap població.

a més, l'estudi recull que a la segona meitat de 2017 el preu mitjà de l'habitatge nou va augmentar un 3,3% a les capitals de província, aconseguint els 2.227 euros per metre quadrat. Aquesta dada va duplicar el creixement del primer semestre, de l'1,7%.

Segons l'estudi, el preu mitjà d'un habitatge tipus de 90 metres quadrats a les capitals de província és de 200.400 euros, mentre que a la resta de ciutats estudiades que no són capitals de província el preu mitjà d'un habitatge nou es va situar en 1.580 euros per metre quadrat, fet que suposa un augment del 1,6% respecte a desembre de l'any anterior.

per capitals de província, les més cares són Barcelona (3.865 euros per metre quadrat), Sant Sebastià (3.441 euros) i Madrid (3.167 euros), mentre que Badajoz (1.155 euros), Càceres (1.138 euros) i Ciudad Real (1.160 euros) són les capitals que presenten els preus més baixos.

per comunitats autònomes, Catalunya (3.452 euros) és la regió amb preus més alts, seguida per Madrid (3.167 euros) i País Basc (2.596 euros) . Per contra, Extremadura (1.148 euros), Múrcia (1.206 euros) i la Rioja (1.355 euros) són les comunitats que presenten preus d'habitatge nou més baixos.

Quant a l'evolució semestral de preus, la pujada més significativa es prpdujo a la ciutat de Barcelona, ??aconseguint un creixement anual del 9,9%, seguida de Madrid, amb una pujada del 6,8%.