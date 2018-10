Els fills de Sonia Barea, desapareguts des del passat 30 de desembre, segueixen amb el seu pare. La policia està investigant una trucada que l'ex agent va realitzar a la comissaria d'Alcalá de Guadaira en què va confirmar que els seus fills segueixen amb ell: "no estan segrestats, estan amb el seu pare" realitzada amb un mòbil diferent al particular que posseeix. Els agents han intentat contactar amb els dos números posteriorment, però no van rebre cap resposta.

La mare dels menors està molt preocupada i reconeix que " ell tenia pensat fer-li un pols a la justícia i als nens ja els havia dit que els anava a fer desaparèixer ", encara que no esperava que arribés tan lluny. Sonia Barea ha contactat fins i tot amb familiars de l'ex agent per intentar demanar una mica d'informació, amb resultat estèril, tot i que aquests coneixen el parador dels mateixos. " L'àvia paterna m'ha comentat que coneix el parador dels menors però que no ho pensa dir".

Cal destacar que el pare dels nens té una ordre d'allunyament cap a Sonia Barea fins a setembre de 2022 i té l'entrada prohibida a Alcalá de Guadaira pels problemes que ha tingut amb la justícia.