La Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica i Pneumologia (SEPAR) ha assegurat aquest dimarts que els cigarrets electrònics que escalfen el tabac en lloc de cremar-també produeixen càncer, mentre que contenen el 84% de nicotina de les cigarretes convencionals, tal com acredita un estudi japonès encarregat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El IQOS ( 'i Quit Ordinary Smoking') és un dispositiu desenvolupat i llançat al mercat per la companyia tabaquera Philip Morris , que funciona escalfant el tabac però sense cremar-lo. El tabac s'escalfa a temperatures que arriben als 400 graus, però sense arribar a les temperatures per sobre de 1.000 graus que s'assoleixen quan es crema.

Els metges d'aquesta societat mèdica adverteixen que aquest sistema " no evita la presència de substàncies tòxiques que són nocives per a l'organisme del fumador ". El president de la Separ, el doctor Carlos A. Jiménez, va explicar que "segueix sent un dispositiu tòxic" i que "no serveix per ajudar a deixar de fumar", com es publicita.

Els cigarrets electrònics, també coneguts com vaporitzadors o 'e-Cigars', serveixen per vaporitzar un líquid compost per una barreja de substàncies químiques que amb la inhalació es dipositen en els pulmons. No obstant això, aquests productes contenen elevats nivells de níquel, fins i tot més que els detectats en el fum de les cigarretes normals.

Segons el parer dels metges, els estudis que avalarien l'èxit dels cigars electrònics per deixar fumar tenen "deficiències metodològiques que no permeten obtenir conclusions fiables", de manera que posen en dubte la seva eficàcia.