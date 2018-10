La campanya de rebaixes de 2018 generarà a Espanya 153.460 contractes en els sectors de comerç i transport i logística, la millor xifra de tota la sèrie històrica, el que representa un increment del 13,9% respecte al gener i febrer de 2018 , quan es van signar 134.699 contractes relacionats amb les rebaixes.

Així es desprèn d'un estudi sobre la previsió de contractació per a la campanya de rebaixes de 2018 realitzat per l'empresa Randstad, que recalca que la contractació s'ha vist afectada durant aquest període per l'auge del comerç electrònic.

la companyia indica que 2018 se situa com el cinquè any consecutiu amb un creixement de dos dígits, tot i que es preveu una lleu desacceleració en la generació de contractes respecte a anys anteriors, quan l'increment es situava per sobre del 18%.

Randstad apunta que la crisi econòmica va reflectir un descens de les contractacions realitzades en 2009, el que va provocar una baixada del 51,4% respect oa la xifra registrada el 2008, quan per primera vegada es van superar els 100.000 contractes.

Després de registrar la xifra més baixa en 2009 (49.383), els contractes motivats per la campanya de rebaixes van encadenar tres anys d'augment consecutiu , entre 2010 i 2012, sofrint en 2013 una lleu contracció (-2,2%) i, des d'aquest moment, han tornat a créixer fins al 2018 durant cinc anys consecutius.

COMERÇ i TRANSPORT < / b>

la companyia assenyala que els sectors de comerç i transport i logística concentraran la contractació durant la campanya de rebaixes. L'augment del consum, motivat per les ofertes en els comerços i les botigues en línia, fa que les empreses d'aquests sectors necessiten ampliar plantilla de manera puntual en aquestes dates per poder fer front a l'increment d'activitat.

en aquesta campanya, igual que en les anteriors, "el comerç electrònic irromp amb força, modificant els hàbits de compra dels consumidors i influint de manera directa en el mercat laboral", remarca l'informe.

a causa d'aquests nous hàbits de consum, es detecta un augment de la contractació en el sector de transport i logística, com empaquetadors, carreters, mossos de magatzem o transportistes, entre d'altres. Així mateix, relacionat amb aquest augment del comerç electrònic també s'incrementen les necessitats de professionals d'atenció al client i 'contact center'.

CATALUNYA A 4,5 PUNTS DE LA MITJANA < / p>

Segons les previsions realitzades per Randstad, totes les regions i províncies incrementen el nombre de contractacions respecte a 2017, sent Extremadura (25,8%), Astúries (20,7%) i Galícia (19,3% ) les comunitats que més creixen.

A continuació es troben Navarra (17,9%), Balears (16,4%) i Castella i Lleó (15,7%). Per sobre de la mitjana nacional (13,9%) també se situen Canàries (15,6%), Madrid (15,5%), Castella-la Manxa (14,6%), Euskadi (14,4%) i Andalusia (14,3%).

Immediatament per sota de la mitjana nacional estan la Rioja (12,9%) i el País Valencià (12,9%). A continuació, com a regions amb menor creixement se situen Aragó (10,7%), Catalunya (9,4%), Cantàbria (9,4%) i Múrcia (7%).

Per províncies, Zamora (28,6%), Ourense (27,7%) i Càceres (27,1%) són les que registren major creixement.

Randstad indica que, en termes absoluts, Andalusia és la regió on més contractes es realitzaran en aquesta campanya, amb 28.160, mentre Catalunya, Madrid i Comunitat Valenciana superaran totes elles els 20.000 contractes. En total, aquestes quatre regions acumulen més del 60% del total d'incorporacions previstes durant la campanya de rebaixes de 2018.