José Enrique Abuín Gey, de 41 anys, ja ha passat les seves primeres hores a la presó incomunicada i sense fiança després de confessar l'assassinat de l'adolescent Diana Quer. Després 496 dies desapareguda, el cos de la jove madrilenya va ser trobat sense vida en un pou de Rianxo (La Corunya).

El cos, que tot i el temps transcorregut va ser rescatat en bon estat , serà sotmès immediatament a una autòpsia que revelarà el fatídic final de la víctima. Després de confessar que va estrangular la seva víctima després que aquesta es resistís sexualment, 'el Xiclet' -com és conegut Abuín Gey- és considerat sospitós de la detenció il·legal i l'homicidi dolós de la jove segons li Jutjat d'Instrucció número 3 de Ribeira.

l'última declaració del detingut va negar la seva confessió, ja que Abuín Gey va explicar que la mort es va deure a un accident de trànsit a la fosca carretera del poble corunyès. El resultat de l'autòpsia, revelat en les pròximes setmanes, dirà si aquest segon testimoni és cert, però el cotxe del sospitós -un Alfa Romeo gris que ja va ser revisat ja per les forces de seguretat de l'Estat- no compta amb signes d'accident.

la defensa de 'l'Xiclet' ja treballa per rebaixar la pena del seu client. Són diverses les fórmules que estudien a la recerca d'atenuants i ja han declarat que Abuín va confessar el lloc on es trobava el cos per mitigar el dolor de la família. Les proves a què serà sotmès el cos decidiran si és culpable o no d'assassinat.