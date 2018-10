El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest divendres que "no hi ha cap decisió presa" sobre la continuïtat o no de Xavier García Albiol al capdavant del Partit Popular de Catalunya (PPC), després del major patacada electoral de la formació en aquesta comunitat autònoma el passat 21 de desembre.

a l'comparèixer al Palau de la Moncloa per fer balanç de l'any, el cap de l'Executiu es va mostrar "absolutament convençut" que el resultat del PP en aquests comicis no és extrapolable a l'esfera nacional i va dir que el seu partit intentarà "tenir les millors persones i candidats" per a les eleccions municipals i autonòmiques de 2019.

Preguntat pel futur d'Albiol, Rajoy va reconèixer que "sobre aquest assumpte no hi ha cap decisió presa "i és" una decisió que correspon al PPC ". "Però les coses convé pensárselas", va afegir, escudant-se que "precipitar-se en la vida mai condueix a res positiu".

Va ??defensar, així mateix, que el PPC va fer "tot el que estava a les seves mans" a la campanya del 21-d i que ara està "a disposició" de Ciutadans per donar-li el seu suport, "si ells ho consideren", per a la Presidència de la Generalitat. "I això és en el que estem en aquest moment", ha reblat el cap de l'Executiu.