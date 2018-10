El PSOE va insistir aquest divendres en què Ciutadans ha de "prendre la iniciativa" a Catalunya després d'haver vençut en les eleccions autonòmiques del 21-D, però ha apuntat que el "problema" de la formació que lidera Albert Rivera és que, "com vol ser tan exclusiu, al final es troba molt sol".

Així ho va apuntar en roda de premsa des de la seu federal a Ferraz el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, qui va aclarir que " en cap moment "han demanat a la candidata de Cs, Inés Acostades, que es presenti a la investidura sinó que prengui la iniciativa, que" és just el contrari a dir anem a veure què passa ". "La primera iniciativa d'algú que ha rebut aquesta confiança (l'electorat en guanyar les eleccions) és poder parlar amb els altres", va dir el dirigent socialista.

No obstant això, Ábalos ha criticat que Cs, "com vol ser tan exclusiu "," al final es troba molt sol ", i li va advertir que per" conviure cal reconèixer, i no desqualificar, que és el que li agrada a Ciutadans ". "I com no t'agrada cap, et quedes sol, i de la solitud ve la impotència", que al seu entendre és el que viu ara Cs a Catalunya.

PRESIDENT A CATALUNYA

d'altra banda, preguntat per la possibilitat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, pogués ser president de la Generalitat de Catalunya però exercint des de presó, Ábalos va recórrer a les paraules del primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

Així, ha afirmat que "Catalunya ha de ser governada des de Catalunya, ni des de l'exili ni des de cap altre espai o punt que incapaciti o dificulti la capacitat, perquè un president ha d'estar a la seva terra , amb la seva gent, i dedicat a governar ".